Планы по закрытию ж/д ветки на набережной Камы сдвинулись Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Срок закрытия железнодорожной ветки на набережной Камы в Перми сдвинулся. Это связано с тем, что документы по закрытию участка от ж/д вокзала Пермь II до станции Пермь I не согласованы.

«Пакет документов подготовлен и направлен Свердловской железной дорогой в Центральную дирекцию инфраструктуры АО „РЖД“, после чего он поступит в Минтранс РФ», — сообщает Business-class. Начать реконструировать пути краевые власти предполагали в октябре. В министерстве транспорта Прикамья «URA.RU» ответили, что предоставят комментарий позже.

Масштабные планы изменению транспортного сообщения вдоль Камы анонсировал губернатор Максим Решетников во время визита президента Владимира Путина в Пермь осенью 2017 года. Важный инфраструктурный проект готовится к 300-летию Перми. Спустя год краевые власти рассказали о конкретных этапах реализации проекта по изменению городской транспортной системы.

Предполагается, что вместо электрички вдоль набережной Камы будет ходить скоростной трамвай. На период реконструкции ж/д путей, станции Перми I и Пермь II соединит автобусный маршрут. До середины 2023 года будут построены два транспортно-пересадочных узла — в Мотовилихинском и Дзержинском районах Перми. По словам министра транспорта Прикамья Николая Уханова, строительство новой транспортной линии будет начато в 2020 году.