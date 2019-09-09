Высокопоставленный тюменский силовик ушел в отставку

Причина ухода Ахмеда Асхабова и его будущее место работы на данный момент неизвестны. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Первый заместитель главы следственного управления СК РФ по Тюменской области Ахмед Асхабов освобожден от должности. Указ об этом 7 сентября подписал президент России Владимир Путин, сообщил источник «URA.RU» в силовых структурах.

Причина ухода Асхабова и его будущее место работы на данный момент неизвестны. Пока указ не опубликован на официальном портале правовой информации и на сайте президента РФ. В пресс-службе регионального управления СК РФ получить оперативный комментарий не удалось.

Как ранее писало агентство, Асхабов родился в 1977 году. После окончания Тюменского юридического института МВД РФ в 1998 году работал следователем, затем заместителем прокурора Ленинского и Калининского округов города Тюмени. 7 сентября 2007 года Асхабов был принят на службу в следственное управление по Тюменской области на должность руководителя отдела процессуального контроля.