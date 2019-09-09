Тюменский депутат узнал от «URA.RU», что его компанию банкротят

Владимир Майер оказался не в курсе проблем своей компании Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Строительную компанию депутата Тюменской облдумы Владимира Майера АО «Специализированное строительное управление-6» пытаются обанкротить уже второй раз за этот год. Об этом политик узнал от «URA.RU».

9 сентября управляющая компания «Сумкино», которой предприятие задолжало 1,1 млн рублей, подала соответствующий иск в суд, сообщается в картотеке регионального арбитража. «ССУ-6 должно было выплатить нам эту сумму по решению предшествующего суда, который прошел еще в июне. Однако средства так и не поступили нам на счет, мы были вынуждены обратиться в арбитраж с иском о банкротстве», — сообщили «URA.RU» в компании «Сумкино».

Согласно материалам первого дела, управляющая компания требовала с предприятия Майера оплату за аренду строительной техники. За полтора года накопился долг в размере 1,9 млн рублей. Миллион ответчик перевел, однако остальная сумма оказалась не оплаченной.

Депутат Тюменской областной думы Владимир Майер владеет частью акций предприятия напрямую и через компанию «Тобольскостроймеханизация», директором которой он является. О ситуации внутри ССУ-6 он не знает.

«Эта компания является нашим подрядчиком, о происходящем я ничего не знал, будем разбираться», — рассказал он «URA.RU».

Ранее «URA.RU» сообщало, что АО «Специализированное строительное управление-6» уже пытались обанкротить в марте. Тогда иск подавала свердловская компания «Инициатива», сумма требований составляла 3 млн рублей. В марте ССУ-6 не выплатило 170 рабочим 2 млн рублей, после вмешательства прокуратуры депутат сам погасил все долги.