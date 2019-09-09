Зрители потребовали у Билана извинений за «пьяный» концерт

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Разное. Курган, памятник ленину, реклама на улице, площадь ленина, афиша билана
Дим Билан не попадал в фонограммуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Самары обратились к городским властям с требованием извиниться за приглашение на День города певца Димы Билана. По словам авторов электронной петиции, артист был в алкогольном или наркотическом опьянении.

«Человек был явно под воздействием алкоголя либо наркотических средств. Прошу принести извинения жителям и не приглашать таких звезд», — говорится в документе. Отмечается, что Билан не попадал в фонограмму, издавал странные звуки и показывал неприличные жесты.

По словам концертного директора артиста Дмитрия Бушуева, «все знают, что Дима поет вживую». Представитель певца подчеркнул, что у Билана отличные вокальные данные, а «проблем в Самаре не было», передает агентство Nation News.

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