Зрители потребовали у Билана извинений за «пьяный» концерт

Дим Билан не попадал в фонограмму
Жители Самары обратились к городским властям с требованием извиниться за приглашение на День города певца Димы Билана. По словам авторов электронной петиции, артист был в алкогольном или наркотическом опьянении.
«Человек был явно под воздействием алкоголя либо наркотических средств. Прошу принести извинения жителям и не приглашать таких звезд», — говорится в документе. Отмечается, что Билан не попадал в фонограмму, издавал странные звуки и показывал неприличные жесты.
По словам концертного директора артиста Дмитрия Бушуева, «все знают, что Дима поет вживую». Представитель певца подчеркнул, что у Билана отличные вокальные данные, а «проблем в Самаре не было», передает агентство Nation News.