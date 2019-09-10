Успенская и Меладзе заступились за главного вора России

За вора в законе Олега Медведева, более известного как Шишкан, вступились певица Любовь Успенская и исполнитель Валерий Меладзе. Они направили в суд ходатайства с просьбой избрать в отношении криминального авторитета более мягкую меру пресечения.
«Ходатайства были направлены в Басманный суд Москвы, где решался вопрос о продлении ареста Шишкану. В числе подписавшихся оказались Валерий Меладзе и Любовь Успенская. В своем заявлении артисты уточнили, что знают его более 12 лет», — сообщает «Московский комсомолец». Также судом были приобщены и характеристики от ряда мастеров спорта, чемпионов мира и ветеранов футбольного клуба «Сатурн».
Однако заступничество звезд российской эстрады не помогло Шишкану: столичный суд продлил срок его ареста до 12 января следующего года. Судья объяснил, что избрание меры пресечения в виде аресте обусловлено тем, что авторитет может скрыться от следствия.
Вору в законе Шишкану, как известно, предъявлены обвинения по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Шишкан сейчас считает главным вором в России, на этом «посту» он стал преемником криминального авторитета Шакро Молодого, ныне находящегося в местах лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Шишкан был задержан в рамках расследования уголовного дела об убийстве депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и ее родственников, напоминает Nation News. По данным следствия, Сидорова долго была бизнес-партнером Шишкана, но затем произошел конфликт. Однако в итоге Медведеву не стали выдвигать обвинения по этим убийствам.