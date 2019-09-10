На Украине Порошенко собираются допросить на детекторе лжи

Бывшего президента Украины 10 сентября могут допросить в Госбюро расследований страны с использование полиграфа (детектора лжи). Информацию об этом распространил экс-замглавы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов.
«Петр Алексеевич, забыл сказать. У Вас 10.09.2019 сразу два допроса в Государственном бюро расследований. Первый — в 9-30, второй — в 14-00. Не благодарите», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Директор Госбюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что Порошенко могут допросить с использованием детектора лжи. «Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа», — отметил силовик в своем telegram-канале.
Печерский районный суд Киева уже предоставил Госбюро разрешение на применение полиграфа для допроса Порошенко. Бывшего украинского лидера будут допрашивать по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».
Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка готов потребовать ареста экс-главы государства Порошенко. По словам руководителя надзорного ведомства, он не исключает, что бывшего президента страны могут арестовать прямо во время заседания Верховной рады.
Сейчас экс-президент Украины — фигурант сразу 13 уголовных дел, в которых он числится как подозреваемый или свидетель. Большинство из них касаются узурпации судебной власти, государственной измены и неуплаты налогов. Петр Порошенко регулярно приезжает на допросы в различные правоохранительные органы и надзорные ведомства, отвергая все обвинения в свой адрес и называя свое возможное уголовное преследование «политическим заказом» со стороны новых властей.