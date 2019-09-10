09 сентября 2019

Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в написании «доноса»

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Алексей Венедиктов якобы просил руководство страны обратить внимание на деятельность сенатора Александра ТоршинаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бывший член Совета Федерации, экс-зампред Центробанка РФ Александр Торшин заявил о том, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов якобы написал на него заявление в силовые органы.

«У меня в архиве хранится донос на меня самого главреда «Эхо Москвы» А.Венедиктова! Все по классике, даже заканчивается «прошу принять меры». В.Матвиенко мне оригинал отдала — «на добрую память», — написал политик и государственный деятель в своем аккаунте в Twitter. С чем было связано заявление, написанное Венедиктовым, Торшин не уточнил.

Заявление Торшина прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев, который утверждает, что Венедиктов и ведущий «Эха Москвы» Александр Плющев писали на него заявления в государственные и силовые органы. «Не удивляет. На меня внук-семи-орденов и миньон его Плющев заявление в СК писали», — написал журналист в своем telegram-канале.

Оперативно получить комментарий Алексея Венедиктова «URA.RU» не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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