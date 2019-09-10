Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в написании «доноса»

У меня в архиве хранится донос на меня самого главреда "Эхо Москвы" А.Венедиктова! Все по классике, даже заканчивается "прошу принять меры". В.Матвиенко мне оригинал отдала - "на добрую память"!))) Завидуйте! Внук 7 орденов и Кавалер Ордена Почетного Легиона Франции "стуканул"!)) https://t.co/usCvhpH1nP