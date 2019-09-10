Названа причина, из-за которой тюменцы стали чаще умирать

В регионе выросла на 10% выросла смертность от новообразований Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области на 10,2% выросла смертность из-за новообразований. Такие данные за первое полугодие 2019 года приводит Росстат.

Всего с января по июнь от новообразований умер 1161 житель области. Это на 107 человек больше, чем в первом полугодии 2018 года. Темпы роста смертности по этой причине самые высокие в регионе. Также тюменцы стали чаще умирать от случайных отравлений алкоголем (плюс 3,3%) и от инфекционных и паразитарных болезней (плюс 2%).

По словам заместителя главного врача тюменского онкоцентра «Медицинский город» Валерии Павловой, заболеваемость онкологией в регионе растет. «Но это нормальный процесс, поскольку растет и выявляемость рака, причем на ранних стадиях, что дает благоприятный прогноз для пациента», — заявила медик.