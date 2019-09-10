Кокорина и Мамаева готовы пригласить в «Урал»

Григорий Иванов не уверен, что футболисты пойдут в «Урал», но готов к диалогу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Скандалы с футболистами Кокориным и Мамаевым

Осужденных за нападение на чиновника Минпромторга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева будут рады видеть в ФК «Урал». Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.

«Если Мамаев и Кокорин захотят играть в „Урале“, мы будем с ними разговаривать. <…> Мы готовы их у себя увидеть», — сказал Иванов в интервью «Спорт-Экспресс». При этом глава уральского клуба не уверен, что спортсмены захотят работать в Екатеринбурге, ведь «на них будет высокий спрос» как на «футболистов высокого уровня».

Решение о досрочном освобождении футболистов принял Алексеевский районный суд Белгородской области, напоминает «Национальная служба новостей». Вместе с ними 17 сентября из колонии выйдет брат Кокорина Александр.

Позже стало известно, что Кокорина могут пригласить играть за петербургский клуб «Зенит» до окончания сезона 2019—2020 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил футболистов в республиканский клуб «Ахмат», передает RT.

Футболисты отбывают наказание за совершенное осенью 2018 года нападение на чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака, гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. В мае московский суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам лишения свободы. В начале августа спортсмены подали ходатайство об УДО.