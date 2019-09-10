Шумков назвал имя своего представителя в Совете Федерации

Вадим Шумков выбрал лоббиста для региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Сенатором от губернатора Курганской области Вадима Шумкова с большой долей вероятности вновь станет Елена Перминова. Это имя озвучил глава региона после объявления результатов выборов 10 сентября в разговоре с ТАСС.

«Подготовка плана ускоренного развития — это в том числе ее работа. Она нас устраивает, претензий к ее деятельности пока нет», — объяснил Вашим Шумков свое решение. В качестве заслуг Перминовой на посту сенатора Шумков отметил ее участие в подготовке плана ускоренного развития региона. Он добавил, что благодаря ее усилиям из Резервного фонда РФ область получит почти 800 млн рублей. «Средства будут поступать в регион в виде дополнительной техники, замены лифтов, ремонта для социальных и муниципальных учреждений», — уточнил Шумков.

Ранее в назначении Елены Перминовой многие сомневались, в ее адрес звучала критика. Также озвучивался вариант, когда кресло от губернатора может занять представитель в Совете Федерации от зауральской думы Сергей Лисовский. Это решение объяснялось усталостью от сенатора, назначенного еще в 2004 году во время управления внутренней политикой страны Владиславом Сурковым (на тот момент замглавы администрации президента России).

До назначения на пост сенатора в 2014 году Елена Перминова была директором финуправления правительства Курганской области. Всего в список Шумкова входили три фамилии — действующие сенаторы Елена Перминова и Сергей Лисовский, а также директор финуправления региона Константин Ермаков.