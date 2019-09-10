Челябинских бизнесменов оштрафовали за взятку задержанному ФСБ чиновнику

Сам получатель взятки уже отбывает срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирму ООО «Экстремал» оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку бывшему главному дорожнику Магнитогорска Максиму Безгодова, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области. Сам экс-чиновник, задержанный ФСБ при получении денег, отбывает почти семилетний срок в колонии строгого режима.

«В 2015—2016 годах представитель фирмы передал деньги директору муниципального бюджетного учреждения „Дорожное специализированное учреждение Магнитогорска“ за ускорение принятия решений о приемке оказанных услуг, а также способствование перечислению средств за выполнение контракта в кратчайшие сроки, — пояснили в надзорном ведомстве. — Постановлением мирового судьи фирма привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 500 тысяч рублей».

Оперативное видео задержания директора Дорожного специализированного учреждения Магнитогорска Максима Безгодова при получении 350 тысяч рублей было обнародовано в июне 2017 года. Далее ему предъявили обвинение в получении крупной взятки и мошенничестве. Уже после того, как Безгодова отправили в колонию на шесть лет и шесть месяцев, конфисковав в доход государства машину, ему инкриминировали еще одно преступление. Как выяснилось, он тюнинговал за бюджетный счет свою Skoda Octavia.