Икону убийцы пермского миллионера продают за долги

Икону убийцы продадут за долги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания «Биотопиво-запад» продает икону стоимостью 1,3 млн рублей. Торги пройдут 7 октября. В пояснении к лоту указано, что арестованное имущество принадлежит должнику Смирнову Е.Б.

«Икона „Богоматерь Казанская с двумя избранными святыми на полях“. Начальная продажная цена 1,35 млн рублей», — указано в извещении на сайте компании-реализатора имущества. В пермском управлении судебных приставов «URA.RU» уточнили, что речь идет о жителе Перми Евгении Смирнове.

В июле прошлого года Смирнов был осужден Пермским краевым судом за два убийства — в 2015 и 2016 годах. Он расправился с пермским миллионером Фаридом Фалеевым, а спустя год убил собственную жену. Суд назначил виновному 19 лет и шесть месяцев колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию за причиненный моральный вред в сумме семи миллионов рублей.