Ученый поджег себя у здания правительства в Удмуртии

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Масленица. Курган, огонь
Мужчина решился на самосожжение в защиту удмуртского этноса (фото из архива)Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчина поджег себя рядом со зданием Государственного совета Удмуртии. По информации очевидцев, поджог был совершен незадолго до сессии удмуртского парламента.

В поджигателе местные жители узнали заслуженного деятеля Удмуртии, известного в республике ученого-социолога, директора Института человека УдГУ Альберта Разина, пишет IZHLIFE. «По предварительной информации, он находится в крайне тяжелом состоянии. Свои действия он мотивировал необходимостью защиты удмуртского народа», — сообщил руководитель СУ СКР по Удмуртии Руслан Тугушев.

В настоящее время Следственный комитет региона проводит проверку по факту самосожжения мужчины. По информации исполняющего обязанности министра здравоохранения Удмуртии Георгия Щербака, ожогами поражено почти 100% тела пострадавшего.

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