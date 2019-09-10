Ученый поджег себя у здания правительства в Удмуртии

Мужчина поджег себя рядом со зданием Государственного совета Удмуртии. По информации очевидцев, поджог был совершен незадолго до сессии удмуртского парламента.
В поджигателе местные жители узнали заслуженного деятеля Удмуртии, известного в республике ученого-социолога, директора Института человека УдГУ Альберта Разина, пишет IZHLIFE. «По предварительной информации, он находится в крайне тяжелом состоянии. Свои действия он мотивировал необходимостью защиты удмуртского народа», — сообщил руководитель СУ СКР по Удмуртии Руслан Тугушев.
В настоящее время Следственный комитет региона проводит проверку по факту самосожжения мужчины. По информации исполняющего обязанности министра здравоохранения Удмуртии Георгия Щербака, ожогами поражено почти 100% тела пострадавшего.