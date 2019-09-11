На Урале ввели мораторий на увольнение врачей во время выборов

Медсестре, боровшейся за зарплату, грозит увольнение Фото: Илья Московец © URA.RU

На Урале действовал запрет на увольнение медперсонала до окончания выборов, следует из заявления пресс-секретаря горбольницы Серова (Свердловская область) Олега Романова. О ситуации в ГКБ стало известно после того, как медсестра Парвин Салаева заявила о низких зарплатах. Вскоре женщина получила два замечания и выговор.

«На нее и раньше жаловались, взыскания не связаны с ее „бунтом“. Если бы не ситуация вокруг выборов, ее бы уже уволили давно, нас просто просили не обострять ситуацию накануне выборов по Серовскому округу. Но на увольнение она уже себе наскребла, посмотрим, как будет дальше», — прокомментировал ситуацию «URA.RU» пресс-секретарь СГБ № 1 Олег Романов.

Сама медсестра сообщила «URA.RU», что взыскания на нее посыпались после того, как она публично заявила о бедственном положении в больнице. «Сначала мне в шкафчик подбросили марганцовку и объявили замечание. Затем меня обвинили в том, что я грубила старшей медсестре. Потом на меня пожаловалась пациентка, что я грубиянка, подчеркивая, что я нерусская. В итоге объявили и выговор, — рассказала „URA.RU“ Парвин Салаева. — По совокупности взысканий уже грозит увольнение. Меня пока не трогают из-за профсоюзной активности».

Ранее «URA.RU» сообщало, что после обращения медсестры Салаевой в прокуратуру медработникам повысили зарплату. На тот момент их оклад составлял 11 тысяч рублей в месяц.