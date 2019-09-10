Украина хочет вернуть еще более ста граждан из России

Владимир Зеленский планирует вернуть всех заключенных Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Украина намерена вернуть 113 заключенных, которые сейчас находятся в России. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

«Сейчас на территории России и в оккупированном Крыму находятся 113 [таких] граждан», — цитирует РБК ответ Людмилы Денисовы на вопрос, остались ли в России граждане Украины, в возвращении которых заинтересован Киев. По словам Денисовой, внутри Украины были силы, которые не поддерживали такое освобождение, однако Зеленский принял все меры, чтобы оно состоялось.

Обмен заключенными между Россией и Украиной прошел в формате «35 на 35». Владимир Зеленский лично встретил первых вернувшихся на родину из России и заявил, что Киев будет продолжaть переговоры с Москвой, чтобы вернуть всех арестованных украинцев, пишет «Национальная служба новостей».