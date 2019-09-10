Шумков определился, когда официально станет губернатором

Инаугурация избранного губернатора Курганской области Вадима Шумкова назначена на 18 сентября, сообщили «URA.RU» собственные источники, близкие к правительству региона.
«Шумков официально вступит в должность 18 сентября. После этого он избавится от приставки „временно исполняющий обязанности“», — рассказал инсайдер. Оперативно подтвердить эту информацию в пресс-службе главы региона «URA.RU» не удалось.
Один из собеседников агентства также напомнил, что после инаугурации правительство Курганской области по закону должно в полном составе уйти в отставку. Действующие его члены будут работать в статусе врио до формирования нового состава правительства. По словам инсайдера, кадровые изменения в органе власти ожидаются, но не такие глобальные, как год назад, когда Шумкова назначили врио губернатора.
Ранее «URA.RU» сообщало, что на выборах губернатора 8 сентября Шумков одержал уверенную победу, получив более 80% голосов избирателей. 10 сентября итоги выборов официально утвердил облизбирком.