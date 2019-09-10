Гуф раскаялся в сотрудничестве с Тимати Фото: личная страница therealguf, Instagram

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) извинился за участие в клипе Тимати (Тимура Юнусова) «Москва». По заявлению артиста, его подставили.

«Я не знал, что у нас выборы мэра были позавчера. Это на полном энтузиазме. Мне сказали, что надо поздравить город с его днем (7-8 сентября проходили празднования в честь 872-летия Москвы — прим. ред.)», — отметил Гуф в Instagram.

Исполнитель сказал, что в своих текстах он часто говорил о мэрах и не думал, что его «используют». «Я ни копейки не получил с этого, клянусь. Я не знаю, получил ли Тиман что-нибудь с этого, у меня никаких доказательств нет… Меня подставили», — сказал рэпер. Также Гуф отметил, что, возможно, больше не будет работать с Тимати, и подчеркнул, что гордится молодежью, которая интересуется политикой.

Клип «Москва» появился в YouTube 7 сентября. Рэперы снялись в нем только в самом начале. Далее звукоряд сопровождался видами российской столицы. В песне звучали такие строки, как «Город, что не проводит гей-парады», «[Съем] бургер за здоровье [мэра Москвы Сергея] Собянина» и «Не хожу на митинги и не [говорю] дичь».

За два дня видео собрало около полутора миллионов дизлайков в российском сегменте YouTube. Тем самым Тимати и Гуф побили рекорд рэпера Фэйса, который удостоился 670 тысяч знаков неодобрения за клип «Я роняю Запад», передает «Ридус». Позже Тимати заявил, что никого не хотел обидеть, и удалил ролик, пишет RT.