На Украине приняли закон об импичменте президента

Закон в парламент внес Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон об импичменте президента. За инициативу проголосовало 337 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Верховная рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления», — передает «Страна.ua» содержание документа.

Согласно порядку, прописанному в законе, большинство парламентариев (226) посредством тайного голосования должны инициировать процедуру. После этого создается спецкомиссия из депутатов, прокурора и спецследователя. Комиссия проверяет обоснованность обвинений. В случае принятия постановления с обвинениями, Рада обращается в Конституционный и Верховный суды страны. Если суды поддерживают обвинение, то парламент тайным голосованием принимает решение о смещении главы государства. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее трех четвертей депутатов.

Проект закона в Раду внес президент Украины Владимир Зеленский напоминает RT.