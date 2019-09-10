Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

Владимир Путин внес кандидатуры в местный парламент
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение три кандидатуры на пост главы Крыма. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Президент внес три кандидатуры в Госсовет Крыма: Сергей Аксенов, Сергей Богатыренко и Павел Шперов», — цитирует ТАСС Константинова. Аксенов — действующий глава Крыма, Богатыренко занимает пост первого секретаря регионального отделения КПРФ, а Шперов является депутатом Госдумы от ЛДПР.
Сергей Аксенов руководит регионом после вхождения Крыма в состав России в 2014 году. С того же времени действующий глава полуострова возглавляет республиканский совет министров.