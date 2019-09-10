Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин внес кандидатуры в местный парламентФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение три кандидатуры на пост главы Крыма. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Президент внес три кандидатуры в Госсовет Крыма: Сергей Аксенов, Сергей Богатыренко и Павел Шперов», — цитирует ТАСС Константинова. Аксенов — действующий глава Крыма, Богатыренко занимает пост первого секретаря регионального отделения КПРФ, а Шперов является депутатом Госдумы от ЛДПР.

Сергей Аксенов руководит регионом после вхождения Крыма в состав России в 2014 году. С того же времени действующий глава полуострова возглавляет республиканский совет министров.

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