Наталья Комарова пообщается с жителями региона Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает рабочее турне по региону. 10 сентября глава ХМАО посетила Когалым, где встретилась с совладельцем «Лукойла» Вагитом Алекперовым. Также Комарова проведет встречи с населением. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«В течение недели Наталья Комарова совершит несколько рабочих поездок по муниципалитетам. Сегодня — вместе с министром спорта РФ Павлом Колобковым работает в городе Когалыме, в пятницу будет находиться в городе Белоярский. В субботу работает в городах Сургут и Нефтеюганск, где проведет открытые встречи с жителями — участникам долевого строительства. В Нефтеюганске глава региона также проведет прием по личным вопросам», — говорится в сообщении ведомства.

В депсвязей добавили, что в четверг у Комаровой планируется рабочая поездка в Москву — для участия в Московском финансовом форуме, где глава ХМАО выступит с докладом на панельной дискуссии.