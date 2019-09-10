Челябинский рабочий, разбивший Rolls-Royce олигарха Аристова, заявил о банкротстве

Удар пришелся на дверь, за которой в салоне сидел Александр Аристов Фото: Сергей Леонов

Рабочий Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Владислав Кантемиров, в 2016 году попавший на «ВАЗ-2114» в ДТП с «Роллс-Ройс» олигарха Александра Аристова, подал в суд заявление о личном банкротстве. Посвященное этому вопросу заседание назначено на 19 сентября, следует из базы данных арбитражного суда Челябинской области. Сам Кантемиров на звонки корреспондента «URA.RU» не ответил.

Резонансное ДТП произошло в феврале 2016 года: на перекрестке улиц Доватора и Воровского «четырнадцатая» выскочила на красный и врезалась в «Роллс-Ройс» олигарха. Первоначально Аристов всерьез задумался о покушении, но разобрался и отказался от личных претензий к Кантемирову. Зато юристы ОАО «ЧЭМК» (лимузин зарегистрирован на предприятие) обратились в суд с иском к нему на 3,6 млн рублей — 400-тысячной выплаты по ОСАГО оказалось явно недостаточно для ремонта Rolls-Royce Phantom.

Кантемиров заявил, что готов продать почку, не имея других возможностей расплатиться при зарплате в 40 тыс. рублей и алиментах. Общественное мнение, первоначально бывшее на стороне Кантемирова, поменялось, когда вскоре после аварии тот попался за рулем пьяным, а Аристов пообещал перечислять компенсационные выплаты его дочери.

В итоге всех разбирательств Челябинский областной суд снизил сумму выплаты до 3 млн рублей. С тех пор из зарплаты рабочего ежемесячно отчисляют по 20-25 тыс. рублей.