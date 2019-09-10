Членов хакерской группировки Lurk лишили голоса на выборах-2019

Хакеры не смогли проголосовать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Суд над бандой хакеров Lurk, укравших у россиян 1,7 млрд рублей

Участники хакерской группировки Lurk, содержащиеся в СИЗО №1 Екатеринбурга, не смогли проголосовать на довыборах депутата свердловского заксобрания от Орджоникидзевского района города. Об этом «URA.RU» сообщили их адвокаты.

«Я не являюсь осужденным и имею право голосовать. Будучи в СИЗО №1 г. Москвы, я реализовал свое право на выборах президента и других», — написал в открытом письме хакер Александр Еремин. В такой же ситуации оказался арестант Ильдар Габдульянов.

Как пояснили «URA.RU» в избирательной комиссии Свердловской области, дело в том, что избирательная комиссия может работать только в пределах своего участка: возмутившиеся арестанты прописаны в Орджоникидзевском районе, а СИЗО №1 расположен в Верх-Исетском Екатеринбурга.

Арестант по делу хакеров Lurk Александр Еремин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Избиратель вправе обратиться к органам следствия с ходатайством об изменении меры пресечения на день голосования (вместо содержания под стражей — домашний арест), чтобы прийти на избирательный участок или пригласить членов УИК с переносным ящиком для голосования», — пояснил представитель избиркома. — На допвыборах депутата заксобрания другой возможности для реализации избирательного права нет».

При этом в комиссии отмечают, что на общеобластных или федеральных выборах (например, выборы Президента) в СИЗО №1 всегда организовывают участки и проходит голосование.

«Подобные объяснения странны — где ссылка на закон? — заявила в свою очередь Ольга Кезик, адвокат главаря банды „Лурк“ Козловского. — Я вижу здесь прямое нарушение прав избирателей».