В Тюмени продают любимое место отдыха горожан

Базу отдыха «Липовое» выставили на продажу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени на продажу выставили самую известную и благоустроенную базу отдыха, расположенную в черте города — «Липовое». Компания «Тюменьторф», учредителем которой является тюменское правительство, просит за уникальное пляжное место 80 млн рублей, сообщает источник внутри регионального правительства.

«В целом продается участок земли в 5,7 гектара — база занимает только его часть. Благоустроенная площадь пляжа около гектара. Рядом с ней на территории стоит два больших гостевых дома по 275 кв. м. и 616 кв. м. Потенциально на свободном участке можно будет разместить до ста гостевых домиков», — отмечает он.

Участок, обустроенный газом и электричеством, находится в аренде у государства до 2065 года. «URA.RU» направлен официальный запрос в департамент имущественных отношений Тюменской области, ответ пока не получен.

Добавим, в 2018 году департамент имущественных отношений Тюменской области подал в суд на компанию «Тюменьторф», требуя выплаты долга за неуплаченную аренду за десять лет в размере 700 тысяч рублей.