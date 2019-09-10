10 сентября 2019

Компания Apple представила новые iPhone и iPad

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, логотип, apple
Apple представила новые модели смартфонов и планшетаФото: Анна Майорова © URA.RU

Apple представила новые модели смартфонов iPhone и седьмое поколение планшетов iPad. Презентация прошла в штаб-квартире компании в американском городе Купертино (Калифорния).

Производитель выпустил новую линейку смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Гаджеты оснастили дополнительной камерой с разрешением 12 мегапикселей с «ночным» режимом Night Mode, и двукратным оптическим зумом.

Модель iPhone 11 получила дисплей Liquid Retina диагональю 6,1 дюйма и шесть расцветок. Версии iPhone 11 Prо (диагональ экрана 5,8 дюйма) и iPhone 11 Pro Max (6,5 дюйма) оснащены третьей камерой и новым дисплеем — Super Retina XDR, однако на рынок поступят в четырех цветах. Все три смартфона также выйдут на рынок с улучшенным процессором А13, который способен осуществлять больше триллиона операций в секунду. Он станет самым быстрым в истории смартфонов, пишет РИА «Новости». Минимальная цена новинки — 699 долларов.

Также на презентации была представлена новая модель iPad. Планшет получил Retina-дисплей диагональю 10,2 дюйма, более быстрый процессор, а также слот для SD-карты памяти. Стоимость будет начинаться от 329 долларов. Продажи начнутся 30 сентября.

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