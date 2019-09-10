Компания Apple представила новые iPhone и iPad

Apple представила новые модели смартфонов iPhone и седьмое поколение планшетов iPad. Презентация прошла в штаб-квартире компании в американском городе Купертино (Калифорния).
Производитель выпустил новую линейку смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Гаджеты оснастили дополнительной камерой с разрешением 12 мегапикселей с «ночным» режимом Night Mode, и двукратным оптическим зумом.
Модель iPhone 11 получила дисплей Liquid Retina диагональю 6,1 дюйма и шесть расцветок. Версии iPhone 11 Prо (диагональ экрана 5,8 дюйма) и iPhone 11 Pro Max (6,5 дюйма) оснащены третьей камерой и новым дисплеем — Super Retina XDR, однако на рынок поступят в четырех цветах. Все три смартфона также выйдут на рынок с улучшенным процессором А13, который способен осуществлять больше триллиона операций в секунду. Он станет самым быстрым в истории смартфонов, пишет РИА «Новости». Минимальная цена новинки — 699 долларов.
Также на презентации была представлена новая модель iPad. Планшет получил Retina-дисплей диагональю 10,2 дюйма, более быстрый процессор, а также слот для SD-карты памяти. Стоимость будет начинаться от 329 долларов. Продажи начнутся 30 сентября.
iPhone 11 is here in 6 new colors! #appleevent https://t.co/mUeIF5A9Ii pic.twitter.com/jzR56tpk1v— iDrop News (@iDropNews) 10 сентября 2019 г.
New iPhone 11 Pro features ? pic.twitter.com/bQlgjRts8u— iDrop News (@iDropNews) 10 сентября 2019 г.