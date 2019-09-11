В Кремле отреагировали на уход Болтона с поста советника президента США

Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается в дела американцев Фото: Сайт Президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку Джона Болтона, которого президент США Дональд Трамп накануне уволил с поста своего советника по национальной безопасности.

«Произошедшее является внутренним делом Соединенных Штатов. Россия в это не вмешивается», — цитирует Пескова агентство Nation News. При этом пресс-секретарь, говоря о возможности продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3, ДСНВ) после увольнения Болтона, отметил, что позиция РФ по данному вопросу «хорошо известна».

Договор СНВ-III заключен в 2010 году. Документ является единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении ядерных вооружений. Срок его действия истекает в 2021 году, напоминает RT. В сложившейся ситуации глава российской разведки уже предсказал начало новой ядерной гонки.