Пермяк в одночасье стал миллионером

Житель Перми купил лотерейный билет и выиграл почти 3 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Перми выиграл в лотерею «Столото» 2,8 млн рублей. Призовой фонд был разыгран в минувший понедельник. Пермяк угадал пять из шести чисел.

«Счастливый билет обошелся уральцу всего в 40 рублей, а принес ему 2 769 240 рублей», — указал организатор лотереи.

Вторая часть приза досталась жителю Москвы, который также угадал пять чисел. Всего в состоявшемся тираже был разыгран приз в сумме 5,5 млн рублей.

Теперь новоявленного миллионера разыскивают, чтобы вручить приз. Для этого ему необходимо приехать в Москву для оформления выигрыша.