На Урале суд принял решение по пенсионерке, которую лишили квартиры из-за тезки

Пенсионерку выселили из аварийного дома, но квартиру не дали Фото: Игорь Меркулов

Суд поселка Буланаш (Свердловская область) принял решение в пользу пенсионерки Надежды Ивановой. Женщина осталась без жилья из-за того, что на другом конце страны живет ее полная тезка с такой же датой рождения.

«Администрация обязана предоставить Ивановой жилье, равноценное тому, что у нее было», — сообщили «URA.RU» в Артемовском суде, к чьей подсудности относится Буланаш.

Пенсионерка Надежда Иванова жила в Буланаше в аварийном доме. Когда жильцов начали расселять, квартиры получили все, кроме Ивановой. Чиновники отказали ей в предоставлении жилья из-за того, что база данных показала Иванову владелицей квартиры в Воронежской области. Оказалось, что там живет Надежда Ивановна Иванова с такой же датой рождения. Пенсионерке дали комнату 11 квадратных метров в общежитии. Женщина обратилась в прокуратуру, которая инициировала иск.

«У Надежды была квартира 68,1 квадратного метра. Судья заявил, что ей обязаны выдать квартиру такой же площади», — сообщила «URA.RU» Вера Иванова, сестра пострадавшей.