В России подешевели авиабилеты

В России снизились цены на авиабилеты на внутренние и международные рейсы. Дешевле стали популярные туристические направления.
«Цены на авиабилеты по России в сентябре по сравнению с августом снизились на 13%, а на популярные зарубежные направления сократились почти на 10%», — сообщает ТАСС. Снижение цен продолжится в октябре, аналитики отмечают уменьшение стоимости авиабилетов на внутренние рейсы на 22% и на 15% — на международные.
По данным издания, дешевле станут билеты в Санкт-Петербург, Томск и Челябинск. В сентябре снизится цена на рейсы в Марокко, США, Нидерланды, в октябре — в Грецию, Словакию, Португалию и Латвию.
Ранее директор Ассоциации эксплуатантов воздушного транпорта Борис Шокуров заявил, что в среднем стоимость авиабилетов в России выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, напоминает «Утро.ру».