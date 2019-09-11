Слепакова и Ходченкову заподозрили в романе

Юморист, по слухам, развелся с женой
Актриса Светлана Ходченкова и юморист Семен Слепаков могут состоять в отношениях. СМИ заподозрили их в романе после того, как артисты вместе посетили премию GQ.
Артисты приехали на премию отдельно, но журналистам позировали только вместе, сообщает агентство Nation News. По данным СМИ, слухи о романе начали ходить после съемок популярного сериала, в котором снималась Светлана Ходченкова, а Семен Слепаков выступил в роли сценариста и продюсера.
В апреле Ксения Собчак в эфире программы на телеканале «Россия» заявила, что Семен Слепаков развелся со своей супругой после шести лет брака, сообщают «Дни.ру». Спустя некоторое время телеведущая сказала, что ошиблась.