Россиян предупредили о подорожании одного из главных символов Нового года

К Новому году мандарины вырастут в цене примерно на 7-10%

К Новому году россияне заплатят за мандарины не более чем на 7–10% дороже, чем сейчас. Такой прогноз дал эксперт Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Эти фрукты пользуются наибольшей популярностью к концу года, являясь одним из главных символов праздника.

«Полагаю, что до конца декабря поэтапно стоимость вырастет, но не более чем на 7−10%. Так как мандаринов завезено много, у поставщиков товар имеется в наличии, соответственно, более завышать стоимость невозможно по той причине, что они и так дорогие», — сказал Хаджимурад Белхароев в беседе с «Финансы Mail». По его словам, даже с учетом роста затрат на перевозку значительного скачка цен на главный зимний фрукт не ожидается.

Эксперт уточнил, что сейчас мандарины в российских магазинах продаются в широком ценовом диапазоне — от 130 до 270 рублей за килограмм. Разброс стоимости, по его словам, связан прежде всего со страной происхождения продукта и вкусовыми характеристиками. Наибольшим спросом у покупателей традиционно пользуются абхазские мандарины, которые к новогодним праздникам становятся одним из самых востребованных видов цитрусовых.

