Москалькова: 20 семей воссоединятся в России и на Украине

Москалькова не стала называть дату, отметив, что к процедуре все готово Фото: Размик Закарян © URA.RU

Полностью завершена подготовка к воссоединению более 20 семей, разделенных конфликтом, на территории России и Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, люди смогут в ближайшее время пересечь границу и встретиться с родственниками.

«В ближайшее время, действительно, будет воссоединено более 20 семей <...> у нас сегодня уже все готово для того, чтобы это мероприятие прошло», — заявила Москалькова в интервью ТАСС. При этом она не стала называть точную дату, когда это произойдет, чтобы «не сглазить». По ее словам, Москва и Киев также согласовали шаги по другим гуманитарным вопросам, стоящие на повестке дня.