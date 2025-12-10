Москалькова: 20 семей воссоединятся в России и на Украине
Москалькова не стала называть дату, отметив, что к процедуре все готово
Полностью завершена подготовка к воссоединению более 20 семей, разделенных конфликтом, на территории России и Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, люди смогут в ближайшее время пересечь границу и встретиться с родственниками.
«В ближайшее время, действительно, будет воссоединено более 20 семей <...> у нас сегодня уже все готово для того, чтобы это мероприятие прошло», — заявила Москалькова в интервью ТАСС. При этом она не стала называть точную дату, когда это произойдет, чтобы «не сглазить». По ее словам, Москва и Киев также согласовали шаги по другим гуманитарным вопросам, стоящие на повестке дня.
В октябре Москалькова заявила, что власти Украины удерживают значительное число граждан России и привлекают их к уголовной ответственности по надуманным, по ее мнению, причинам, в том числе за пророссийские взгляды и национальность. Тогда же она сообщила, что на Украине остаются 13 жителей Курской области, несмотря на то, что в рамках последнего обмена в Россию вернули 20 гражданских лиц.
