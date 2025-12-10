«Устойчивый, гарантированный долгосрочный мир»: о чем Песков рассказал журналистам 10 декабря
Проблемы соцобеспечения ветеранов будут решены с помощью Прямой линии, заявил Песков
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Отвечая на вопрос о возможной готовности Украины к энергетическому перемирию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция России заключается в стремлении к обеспечению устойчивого и долгосрочного мира. Об этом он рассказал во время разговора с журналистами.
Также Москве еще не обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу проведения выборов. Помимо этого была поднята тема проблем в сфере соцобеспечения ветеранов спецоперации на Украине. По словам представителя Кремля, их число снизилось, а точечно проблемы будут устраняться через Прямую линию. Песков также ответил на вопрос о предложении Киева об энергетическом перемирии. Главные заявления Пескова на 10 декабря — в материале URA.RU.
График президента РФ
Путин проведет встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто
Фото: Роман Наумов © URA.RU
С рабочим визитом в Россию прибыл президент Республики Индонезия Прабово Субианто. У него состоится беседа с Путиным, которая продолжится в формате рабочего обеда. Во второй половине дня также продолжатся закрытые встречи.
Кремль будет следить за ситуацией с выборами на Украине
В Кремле не успели обсудить слова Зеленского о том, что провести выборы в стране можно в ближайшие три месяца, если Киев получит гарантии со стороны США. Об этом заявил Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
«Обсудить ни с кем не успели. Заявление достаточно новое. Это то, о чем говорил давно президент Владимир Путин, о чем говорил американский глава Дональд Трамп. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события в этом направлении», — поделился Песков.
Проблемы соцобеспечения ветеранов СВО будут решены с помощью Прямой линии
Проблема в сфере социального обеспечения участников спецоперации на Украине остается, несмотря на то, что она ушла из тройки самых популярных, что показывает качественную работу системы, и что многое уже сделано. По словам пресс-секретаря президента, устранение отдельных проблем будет осуществляться через Прямую линию с президентом.
Песков об энергетическом перемирии с Украиной
Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента URA.RU по поводу готовности Украины к энергетическому перемирию. Он напомнил, что Россия стремится исключительно к гарантированному и долгосрочному миру.
«В первую очередь я оставлю сейчас какие-то нюансы, но мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом», — рассказал представитель Кремля.
Москва об интервью Трампа и его позиции по НАТО
В Кремле ознакомились с интервью Дональда Трампа изданию Politico, в частности с той частью, которая касалась России и Украинского урегулирования, в том числе членство последних в НАТО и территории. По словам Пескова, это важное интервью и важные заявления. Он отдельно подметил, что Трампом были подняты темы первопричин конфликта.
