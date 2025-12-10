Развеян популярный страх россиян перед Новым годом

Психолог посоветовал россиянам расслабиться и не пытаться до конца года закончить все свои бытовые дела Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Людям не нужно успевать «закончить все дела» до 31 декабря, чтобы встретить Новый год без чувства вины и выгорания. Об этом рассказал кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс. Он обратил внимание на один из популярных страхов россиян к концу года.

«Чтобы не выгореть, нужно разрешить себе что-то не успеть. Задаем себе вопрос: „Если я не успею, что самого плохого может произойти? Чем это плохо? И почему так нельзя?“ И, изучая самый негативный сценарий, проходя по нему ступенчато до самых ужасных фантазий, в какой-то момент люди осознают, что беды-то никакой особой и не будет и ничего страшного не случится», — пояснил Хорс в беседе с «Общественной службой новостей».

Он пояснил, что навязчивая установка «обязательно все завершить до боя курантов» сформировалась у многих еще в детстве и поддерживается окружающей средой и рекламой. Люди переносят ее на работу, семейные дела, покупки и даже личные планы. По словам психолога, в итоге праздничный период превращается не в время отдыха, а в гонку, где человек сам себе выдает «штрафы» за любое отклонение от нереалистичного плана.

Психолог посоветовал в оставшиеся до праздников недели трезво пересмотреть свои списки дел. По его словам, стоит выделить несколько действительно важных задач и сознательно перенести остальное на январь, прямо «разрешив себе не успеть». Такой подход, отметил специалист, помогает встретить Новый год без чувства тотальной усталости.