Власти Прикамья придумали, как заставить людей работать эффективнее

Губернатор Прикамья Максим Решетников хочет переобучить сотрудников 141 предприятия Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Сотрудников 141 пермского предприятия научат работать эффективнее на треть к 2024 году. Для этого людей будут отправлять на курсы повышения квалификации, а на предприятиях начнут внедрять новые производственные технологии. Об этом заявил губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании регионального правительства, обсуждая тему реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«На сегодня в проекте участвует 55 предприятий. <…> Задача — до конца года вовлечь в проект 69 компаний, а к 2024 году по тем показателям, которые нам установлены нацпроектом, должна быть вовлечена 141 компания», — заявил Решетников. Он уточнил, что в прошлом году в местных образовательных учреждениях обучение прошли 5500 сотрудников, а в этом году — 6000 человек.

Таким образом, по словам губернатора, удалось увеличить производительность труда на 8—23%, а средняя зарплата выросла в среднем на 6—8%. Деньги на переобучение сотрудников выделяет бюджет, а предприятия берут на себя обязательство увеличить производительность труда своих сотрудников на 10, 15 и 30% в последующие три года.