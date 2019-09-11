10 сентября 2019
09 сентября 2019

В маршрутке, врезавшейся в бетонную стену, пострадали 13 челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com , скорая, 03, скорая помощь, медицинская помощь, транспортное средство
На месте ЧП появились несколько «Скорых», пожарные и полицейские машиныФото: depositphotos.com

В Челябинске 11 сентября в ДТП с маршрутным такси пострадали 13 человек. Решается вопрос об их госпитализации, сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации города.

«Авария произошла с микроавтобусом, принадлежащим ООО „Автолайн“. Два человека из находившихся в нем направлены в больницу с подозрением на сотрясение мозга и с переломом нижней челюсти, двое — с травмами конечностей, столько же — с подозрением на сотрясение мозга и с ушибом бёдра. Женщина с маленьким ребенком попали в лечебное учреждение с подозрением на сотрясение мозга и с тупой травмой живота. Еще трое получили ушибы и перелом кисти», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Авария случилась в середине дня возле Комсомольской площади. Микроавтобус 78-го маршрута — предположительно, пытаясь избежать столкновения — врезался в ограждение строящейся станции метро. Перед этим он на скорости проехал по лежащим бетонным плитам.

Среди пострадавших — и водитель микроавтобуса
Фото: telegram-канал «Челябинск Сегодня»
На место ЧП пригнали пять «Скорых»
Фото: группа «Типичный Челябинск», «ВК»

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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Ссылки по теме
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