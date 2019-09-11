В России хотят ужесточить наказание за нарушение ПДД

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Автомобилисты с детьми могут попасть под ужесточениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшее время в России будет проработан вопрос более строгого наказания автомобилистов за нарушение Правил дорожного движения. Правки коснутся водителей, что на момент нарушения перевозили в салоне детей. Новшество обсудили на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос наказания водителей за нарушения ПДД, если в машине находятся несовершеннолетние», — передает RT. Срок исполнения — 31 марта 2020 года.

Ранее в России уже ужесточали наказание за отказ пропустить карету скорой помощи. Правки были внесены в Кодекс об административных нарушениях, передает «Национальная служба новостей». Так, за создание помех в работе медиков сейчас полагается штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, не исключено и лишение водительских прав на срок до года.

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