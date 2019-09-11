Уральский полпред приедет в ХМАО на важное совещание

Югорские власти готовятся к визиту уральского полпреда Николая Цуканова, который посетит ХМАО 27 сентября. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.
«Визит полномочного представителя президента по УРФО Николая Цуканова планируется на 27 сентября, одна из ключевых целей визита — проведение совещания по реализации национальных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — говорится в сообщении депсвязей.
Как ранее сообщало «URA.RU» летом 2019 года Николай Цуканов начал серию выездных совещаний по нацпроектам в регионах. Первое обсуждение состоялось 26 июля в Челябинске. После этого полпред президента России приезжал в Курган (9 августа), где отчитал областных чиновников за нехватку медицинских кадров.