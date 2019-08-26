25 августа 2019

Полпред Цуканов отправится с ревизией в один из регионов Урала

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр полпредом президента Николаем Цукановым стройки в Челябинском аэропорту и строительство конгресс-холла Таганай. Саммит ШОС и БРИКС. Челябинск, очки, портрет, цуканов николай, рей бэн, ray ban
Николай Цуканов обсудит реализацию нацпроектов на ЯмалеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов 29 августа приедет на Ямал. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе полпредства.

«В повестке — обсуждение нацпроектов», — уточнили агентству в ведомстве. Цуканов проведет встречи и совещания в столице округа — в Салехарде.

Получить оперативный комментарий по повестке поездки Цуканова в правительстве ЯНАО не удалось. Там взяли время на подготовку ответа.

Николай Цуканов начал серию выездных совещаний по нацпроектам с Челябинска. Первое обсуждение состоялось 26 июля. После этого полпред президента России приезжал в Курган (9 августа), где отчитал областных чиновников за нехватку медицинских кадров.

Указ о планах реализации нацпроектов в России был подписал президентом России Владимиром Путиным 7 мая 2018 года. Предполагается, что до 2024 года в стране будет созданы условия по улучшению ситуации по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

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