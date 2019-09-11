Однокурсник трех избранных губернаторов показал снимок с их встречи. ФОТО

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Заседание комитета по экономике. Курган, руки с телефоном
Сразу несколько однкурсников Евгения Грабчака стали главами регионовФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак показал фотографию встречи слушателей программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва — «школы губернаторов». По словам чиновника, несколько его однокурсников стали главами регионов на состоявшихся 8 сентября выборах.

«Среди победителей прошедших в России выборов много участников программы подготовки высшего кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ)», — написал Грабчак на своей странице в Instagram. Он уточнил, что прямо сейчас проходит обучение с избранными главой Калмыкии Бату Хасиковым, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и главой Забайкалья Александром Осиповым.

Также Грабчак поздравил с победой на выборах и других губернаторов, с которыми ранее вместе работал. Среди них глава Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Ранее директор ВШГУ Алексей Комиссаров рассказал, что из 16 глав российских регионов, которые избраны в ходе единого дня голосования 8 сентября, десять являются выпускниками и слушателями программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва. По его словам, президент РФ Владимир Путин несколько лет назад поставил перед вузом задачу создать «программу высочайшего уровня», и сейчас это наставление успешно выполняется.

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Среди победителей прошедших в России выборов много участников программы подготовки высшего кадрового резерва #ВШГУ. И это, на мой взгляд, закономерный результат правильно выбранного курса на подготовку высокоэффективных управленцев. Участники программы обладают не только первоклассными знаниями, но и системой ценностей и ориентиров, командным духом и желанием делать нашу страну лучше. Многих знаю лично по занятиям в ВШГУ и работе - это самоотверженные и трудолюбивые люди. С Алексеем Текслером @alexeytexler.official много лет проработали в #Минэнерго России, c Денисом Паслером @dpasler.official взаимодействовали по вопросам энергетики, а с Бату Хасиковым @batukhasikov, Игорем Бабушкиным @babushkin_iyu, Александром Осиповым и многими другими победителями вместе прямо сейчас проходим обучение по программе кадрового резерва. Поздравляю всех победителей и желаю оправдать доверие избирателей! Уверен, вам это по плечу.

Публикация от Евгений Грабчак (@evgenygrabchak)

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