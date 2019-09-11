Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак показал фотографию встречи слушателей программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва — «школы губернаторов». По словам чиновника, несколько его однокурсников стали главами регионов на состоявшихся 8 сентября выборах.
«Среди победителей прошедших в России выборов много участников программы подготовки высшего кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ)», — написал Грабчак на своей странице в Instagram. Он уточнил, что прямо сейчас проходит обучение с избранными главой Калмыкии Бату Хасиковым, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и главой Забайкалья Александром Осиповым.
Также Грабчак поздравил с победой на выборах и других губернаторов, с которыми ранее вместе работал. Среди них глава Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Оренбуржья Денис Паслер.
Ранее директор ВШГУ Алексей Комиссаров рассказал, что из 16 глав российских регионов, которые избраны в ходе единого дня голосования 8 сентября, десять являются выпускниками и слушателями программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва. По его словам, президент РФ Владимир Путин несколько лет назад поставил перед вузом задачу создать «программу высочайшего уровня», и сейчас это наставление успешно выполняется.