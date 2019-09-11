Второй человек Челябинска отказался от власти

Станислав Мошаров добровольно отказался от работы в гордуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Спикером Ленинского райсовета Челябинска по итогам прошедших 8 сентября выборов остался Андрей Рябенко, а возглавляющий гордуму Станислав Мошаров даже не войдет в ее обновленный состав. Также местный политсовет «ЕР» назвал пять депутатов, которые войдут во вновь сформированную городскую думу, сообщил источник «URA.RU» в партии.

«Я попросил, чтобы мою фамилию не включали в число тех, кто будет делегирован в гордуму», — заявил «URA.RU» Мошаров.

«В списке Рафаил Шафигулин, Михаил Гризодуб, Иван Горнов (сын депутата Заксобрания Владимира Горнова), Олег Толмачев, Виталий Родионов. Из них лишь Шафигулин является действующим депутатом гордумы», — пояснил источник в партии. Он также напомнил, что этих претендентов на мандаты гордумы должны утвердить 13 сентября на конференции местного отделения «Единой России».

«Оставшиеся два мандата получит „Справедливая Россия“, с которой мы подпишем соглашения. Мы считаем, что если эсеры получили определенное число мест в райсовете, они имеют право представлять Ленинский район и в думе», — добавил, комментируя эту информацию, Мошаров.

Составы семи районных советов в Челябинске — всего 170 депутатов — обновились после выборов 8 сентября. Каждый совет отряжает по семь представителей в городскую думу областного центра — согласование их кандидатур является главной поствыборной интригой.