Депутат предложил дарить тюменцам машины за счет бюджета

Депутат тюменской облдумы Глеб Трубин (на фото слева) нашел новое решение для поддержки многодетных семей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Дарить многодетным семьям по автомобилю за счет бюджета предложил депутат тюменской облдумы Глеб Трубин. Об этом он рассказал «URA.RU». Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Артюхов назвал решение «очень упрощенным».

«Каждой семье, воспитывающей от пяти детей, нужно покупать по автомобилю — пассажирской „Газели“. Думаю, это не будет большой нагрузкой для бюджета региона», — отметил Трубин. Депутат также предлагает повысить для многодетных размер материнского капитала, бесплатно предоставлять витамины, давать возможность несколько раз в год посещать театр всей семьей за счет региональной казны. Все эти предложения парламентарий планирует оформить в законопроект.

По мнению Артюхова, идея заслуживает внимания, но к ее реализации нужно подойти с осторожностью. «К сожалению, среди многодетных семей есть родители, которые не занимаются воспитанием своих детей должным образом. С другой стороны, некоторые семьи живут в достатке и могут сами себе позволить машину и не одну», — заметил первый вице спикер.

Замглавы облдумы добавил, что в регионе около 1800 семей с пятью и более детьми. При стоимости пассажирской «Газели» около 1,5 млн рублей, из бюджета области придется выделить примерно 2,7 млрд рублей. «Это довольно серьезная сумма. Но дело, подчеркну, не в деньгах, а в том, что в возможном законопроекте нужно четко прописать критерии поддержки. Просто всем давать по машине, при наличии пяти детей — это очень упрощенное решение», — заявил депутат.