Найдены загадочно пропавшие сокровища главаря «тамбовской» ОПГ

Спустя более десяти лет после исчезновения нашлись ценные вещи влиятельного авторитета 90-х — Владимира Барсукова-Кумарина, возглавлявшего «тамбовскую» ОПГ в Санкт-Петербурге. Иконы, подсвечники, шкатулки и картины были конфискованы из его апартаментов во время обысков в 2007 году.
В распоряжении РЕН ТВ оказалась фотография комнаты центрального военно-морского музея Петербурга. «Ценности Барсукова-Кумарина хранятся в запасниках музея, расположенных на верхних этажах здания. Предметы, а их более двухсот, занимают там целое помещение», — передает телеканал. Отмечается, что ценных предметов более 200.
Владимир Барсуков-Кумарин был арестован в августе 2007 года по подозрению в убийстве, покушении на убийство, рэкете и организации преступного сообщества. Чтобы вывезти все ценные вещи Кумарина сотрудникам правоохранительных органов тогда понадобились два грузовика. Позже криминального авторитета приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию преступного сообщества.