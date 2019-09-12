Священники с самолета поливали жителей Твери святой водой для исцеления от пьянства

Святая вода должна помочь излечить горожан от пьянства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Митрополит Тверской и Кашинский Савва вместе с другим представителем церкви Александром совершили полет над Тверью и вылили на город около 70 литров святой воды. Действие было приурочено к Дню трезвости, оно должно помочь излечить горожан от алкоголизма.

«Любая болезнь — от вируса, а вирус — это бес. Поэтому любая болезнь — в первую очередь, духовная болезнь», —пояснили священнослужители порталу tvernews. Помимо пьянства, вылитая святая вода должна помочь городу решить проблему с авариями и социальными бедствиями.

Помимо священников, на борту самолета были еще несколько человек, среди которых оказалась и семейная пара, в которой муж «чудом вылечился» от пьянства прямо во время полета. После возвращения Митрополит Савва отметил, что ему было интересно совместить благое дело с полетом над городом.