Заслуженный артист РСФСР назвал музыку Шнурова «нецензурщиной»

Валерий Ярушин отказался обсуждать творчество Шнурова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинский музыкант и композитор Валерий Ярушин обрушился с критикой на творчество лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

«Уже прошло четверть века как нет социализма, можно петь все что угодно. Но и ответственность у художника должна быть. Шнуров начал эту нецензурщину [петь]. Я даже обсуждать [его творчество] не буду», — цитирует основателя ВИА «Ариэль» «Национальная служба новостей». Ярушин также отметил, что лично для него «эстрада — дом родной».

Ранее творчеством Шнурова остался недоволен православный активист Сергей Алиев. Мужчина назвал один из клипов группы «Ленинград» вульгарным и развратным, а также позвал Шнурова встретиться «как мужчина с мужчиной».