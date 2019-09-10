Сподвижник Поклонской вызвал Шнурова на «мужской разговор» из-за клипа «Ленинграда»

Сергей Алиев оскорбился работой музыкантов из Санкт-Петербурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Православный активист Сергей Алиев вызвал музыканта Сергея Шнурова на встречу в формате «как мужчина с мужчиной». Поводом стал выпущенный в июне группой «Ленинград» клип «i_$uss».

«Сергей Шнуров, я принял решение встретиться с тобой как мужчина с мужчиной и посмотреть тебе в глаза. Я думаю и надеюсь, что ты умеешь отвечать за свои слова и действия. Поэтому в любое время и в любом месте, по первому твоему слову, я готов приехать и пообщаться», — пояснил Алиев на опубликованном в YouTube ролике.

По мнению Алиева, клип является вульгарным и развратным. Активист заявил, что «нельзя терпеть», когда артисты «нравственно разлагают» людей и «превращают в быдло», уточняет « Федеральное агентство новостей ».

Ранее челябинский священник Владимир Панарин выпускал обзор на эту работу «Ленинграда» и заявлял, что ему клип « очень понравился ». По мнению служителя церкви, в работе музыканты не высмеивают религию, а через «христианские символы» показывают, что наркотики и развратная жизнь приводит к смерти. Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, в разговоре с «URA.RU» назвал клип «бездарной выходкой» Шнурова.

В 2018 году Алиев вместе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской выступал против фильма Алексея Учителя «Матильда». В картине рассказывалось о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.