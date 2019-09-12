Увеличился средний возраст жителя России

За последние 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на 1,5 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Средний возраст в России увеличился почти на 1,5 года за последние 10 лет. Такие данные приводит Росстат.

В начале 2009 года средний возраст россиянина составлял 38,8 года. Спустя почти 10 лет, по данным на 1 января 2018 года, средний возраст был 40,02 года, сообщает RT. «В 2018 году разница среднего возраста между мужчинами и женщинами составила пять лет: у мужчин — 37,26 года, у женщин — 42,41 года», — добавляет издание.

Также в России в начале 2019 года жили 20 582 человека старше ста лет. По данным Росстата, количество долгожителей в России выросло на 17% с 2017 года, передает «Пятый канал».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в России, по данным Росстата, установлена рекордно низкая смертность от внешних причин за последние 50 лет. К внешним причинам специалисты отнесли ДТП, отравление алкоголем, утопления, убийства и самоубийства. В прошлом году количество таких смертей снизилось на 5,3% по сравнению с 2017 годом.