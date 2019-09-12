Российский миллиардер договорился с США об исключении его из «кремлевского списка»

Ранее США включили российского бизнесмена в число приближенных к Кремлю Фото: unsplash.com

Председатель совета директоров международной корпорации IPG Photonics Валентин Гапонцев подписал с Минфином США соглашение по делу о его включении в санкционный список, который называют «кремлевским». Об этом говорится в документе, опубликованном в базе данных судов США.

В декабре прошлого года Гапонцев подал в суд на минфин США после того, как Вашингтон включил его в «кремлевский список» бизнесменов, на которых из-за их приближенности к властям накладываются санкции. Гапонцев утверждал, что не имеет отношений с представителями Кремля, напоминает RNS .

В итоге Минфин и российский бизнесмен договорились, что, если к 11 сентября 2022 года у американских властей не будет новых поводов для включения Гапонцева в санкционный список, его фамилию вычеркнут из документа, передает «Интефакс».