У крупнейшего тюменского застройщика заморозили счета

Налоговая служба приостановила деятельность по счетам крупнейшего тюменского застройщика «Сибстройсервис». Соответствующая информация опубликована в картотеке Федеральной налоговой службы.
Согласно приведенным данным, все операции по счетам были приостановлены 9 сентября.
«Это рабочий момент, с которыми так или иначе сталкивается сегодня любая строительная компания. Из-за серьезных изменений в сфере строительства на рынке возникает „зона турбулентности“, она обязательно даст положительный эффект. Подобная ситуация происходит не только у нас, но и у других компаний», — сообщил представитель и учредитель компании «Сибстройсервис» Павел Юрочкин.
Ранее «URA.RU» сообщало, что «Сибстройсервис» не выплатило своим работником зарплату, общая сумма долга составила 6 млн рублей. И.о. прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров вынес представление руководству компании о недопустимости нарушения. Еще ранее он вызвал Павла Юрочкина в прокуратуру в связи с переносом срока сдачи домов в ЖК «Москва» и ЖК «Олимпия».