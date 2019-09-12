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У крупнейшего тюменского застройщика заморозили счета

© Служба новостей «URA.RU»
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Таблички и дома. Ханты-Мансийск, фнс, федеральная налоговая служба, вывеска
Налоговая заморозила счета застройщика 9 сентябряФото: Александр Елизаров © URA.RU

Налоговая служба приостановила деятельность по счетам крупнейшего тюменского застройщика «Сибстройсервис». Соответствующая информация опубликована в картотеке Федеральной налоговой службы.

Согласно приведенным данным, все операции по счетам были приостановлены 9 сентября.

«Это рабочий момент, с которыми так или иначе сталкивается сегодня любая строительная компания. Из-за серьезных изменений в сфере строительства на рынке возникает „зона турбулентности“, она обязательно даст положительный эффект. Подобная ситуация происходит не только у нас, но и у других компаний», — сообщил представитель и учредитель компании «Сибстройсервис» Павел Юрочкин.

Ранее «URA.RU» сообщало, что «Сибстройсервис» не выплатило своим работником зарплату, общая сумма долга составила 6 млн рублей. И.о. прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров вынес представление руководству компании о недопустимости нарушения. Еще ранее он вызвал Павла Юрочкина в прокуратуру в связи с переносом срока сдачи домов в ЖК «Москва» и ЖК «Олимпия».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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