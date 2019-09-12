Мэра пограничного города Урала выберут из двух претендентов

Выборы мэра Троицка пройдут 17 сентября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

К выборам мэра Троицка допущены два из девяти претендентов. Такое решение приняла 12 сентября конкурсная комиссия, сообщили «URA.RU» в правительстве Челябинской области. Глава города, расположенного на транзитном пути между Россией и Казахстаном, будет определен 17 сентября

«По результатам собеседования получили по пять голосов действующий мэр Александр Виноградов и глава архитектурно-строительного управления города Вадим Герман. Их кандидатуры предложены собранию депутатов для выбора главы», — рассказал «URA.RU» вице-губернатор Евгений Голицын.

Помимо них, на пост градоначальника заявлялись также спикер собрания депутатов Владимир Чухнин, пенсионерка Лидия Кривец, директор МБУ «Троицкстройконтроль» Виктор Скориков, начальник отдела муниципальных закупок управления по делам образования Анатолий Кувшинов, пенсионер Валерий Ишмаметьев, бизнесмены Евгений Воронцов и Альберт Гильманов.

Полномочия действующего мэра Александра Виноградова истекают 14 сентября — он оставался последним из глав городов, выбранных прямым голосованием. Новый градоначальник определится 17 сентября, на сессии депутатов городского собрания.