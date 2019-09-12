Бывшего заместителя Лаврова назначили сенатором от Сахалина

Представлять Сахалин в Совете Федерации РФ будет Григорий Карасин
Григорий Карасин стал сенатором от Сахалинской области в Совете Федерации РФ. Соответствующий указ подписал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Валерий Лимаренко подписал свой первый указ в статусе губернатора Сахалинской области — о назначении Григория Карасина сенатором от Сахалинской области в Совете Федерации РФ», — сообщается на сайте регионального правительства.
Ранее «URA.RU» сообщало, что президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности статс-секретаря — замглавы МИД РФ Сергея Лаврова. Эту должность Карасин занимал с 2005 года.