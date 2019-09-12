Бывшего заместителя Лаврова назначили сенатором от Сахалина

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Совет Федерации. Москва, совет федерации
Представлять Сахалин в Совете Федерации РФ будет Григорий КарасинФото: Антон Белицкий © URA.RU

Григорий Карасин стал сенатором от Сахалинской области в Совете Федерации РФ. Соответствующий указ подписал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Валерий Лимаренко подписал свой первый указ в статусе губернатора Сахалинской области — о назначении Григория Карасина сенатором от Сахалинской области в Совете Федерации РФ», — сообщается на сайте регионального правительства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности статс-секретаря — замглавы МИД РФ Сергея Лаврова. Эту должность Карасин занимал с 2005 года.

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